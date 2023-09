Vanavond op tv: Oekraïens succes langs het front • Hoe blijven ouderen langer thuis?

Na een maandenlange strijd is het Oekraïne gelukt om de belangrijkste verdedigingslinie in het zuiden te passeren. Kort daarvoor lukte het om het dorp Robotyne te bevrijden. Het wordt gezien als een belangrijk succes voor de Oekraïense strijdkrachten. Wat betekent deze doorbraak precies? En wat is de volgende stap? Te gast is Frans Osinga , hoogleraar oorlogsstudies.

Houden hulpmiddelen de ouderen straks langer thuis?

Het aantal ouderen neemt de komende jaren in rap tempo toe. Ook het aantal vacatures in de thuiszorg en in de verpleeghuizen stijgt, is de verwachting. Dat er iets moet gebeuren, staat vast. Maar wat?

De politiek hoopt een opname in het verpleeghuis uit te stellen met behulp van verschillende hulpmiddelen. In een paar gemeenten in Nederland wordt hier mee geëxperimenteerd.