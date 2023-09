Is Oekraïens succes langs het front reden voor optimisme?

Na een maandenlange strijd is het Oekraïne gelukt om de belangrijkste verdedigingslinie in het zuiden te passeren. Kort daarvoor lukte het om het dorp Robotyne te bevrijden. Het wordt gezien als een belangrijk succes voor de Oekraïense strijdkrachten. Wat betekent deze doorbraak precies? En wat is de volgende stap? Te gast is Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies.