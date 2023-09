Bekerwinnaar Twente pakt eerste hoofdprijs in Super Cup tegen landskampioen Ajax

FC Twente heeft net als vorig jaar de Super Cup in de wacht gesleept. De bekerwinnaar was zaterdagmiddag landskampioen Ajax in Amsterdam met 5-2 de baas. Vorig seizoen was Twente landskampioen en klopte het bekerwinnaar Ajax in Enschede: 3-2.

Voorafgaand aan het duel op De Toekomst betuigden beide ploegen hun steun aan Jenni Hermoso. De Spaanse wereldkampioene kreeg de ongevraagde kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales, aanleiding voor de crisis binnen de Spaanse voetbalbond.