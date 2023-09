Hevige rellen en zeker 140 gewonden bij Eritrees protest in Tel Aviv

In de Israëlische stad Tel Aviv is een demonstratie van Eritrese asielzoekers tegen het Eritrese regime uitgelopen op onlusten. Honderden voor- en tegenstanders van het regime raakten slaags met elkaar en de Israëlische politie. Er worden ruim 140 gewonden gemeld.

Het grootste ziekenhuis van de stad spreekt tegenover The Times of Israël van het ernstigste incident in zo'n twintig jaar tijd. Honderden verpleegkundigen en artsen zijn opgeroepen om de gewonden te behandelen. Vijftien mensen zijn zwaargewond.

De politie zegt verrast te zijn door de intensiteit van het geweld. "Tegenstanders van het regime braken door de dranghekken en gooiden met stenen", zegt de districtschef tegen de nieuwssite. De situatie zou inmiddels onder controle zijn. Tientallen mensen zijn gearresteerd.

Zeker elf mensen met schotwonden worden behandeld in het ziekenhuis. Drie van hen zijn geraakt door kogels die de politie heeft afgevuurd. Agenten hebben geschoten omdat ze in levensgevaar waren, zegt een woordvoerder.

Festival voor onafhankelijkheid

Op de Eritrese ambassade in Tel Aviv was vandaag een evenement. Het was een pro-regimefestival ter ere van de dertigjarige onafhankelijkheid van het Oost-Afrikaanse land. Maar honderden tegenstanders van het regime demonstreerden tegen het festival. Zij hadden de Israëlische autoriteiten opgeroepen het evenement af te blazen en gewaarschuwd dat de situatie uit de hand kon lopen.

In diverse landen waren de afgelopen tijd gewelddadige confrontaties tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Een maand geleden waren er vijftig gewonden na dergelijke rellen in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De maand ervoor gebeurde hetzelfde bij een Eritrea-festival in Duitsland. Eind mei was er een steekpartij in Rijswijk met meerdere gewonden in de aanloop naar een Eritrees feest.

'Noord-Korea van Afrika'

Israël telt zo'n 25.500 Eritrese asielzoekers. Eritrea staat bekend als 'het Noord-Korea van Afrika'. Inwoners worden er gedwongen voor onbepaalde tijd in het leger te dienen.

Ook in het buitenland worden Eritreeërs onder druk gezet door het regime, bijvoorbeeld om geld te betalen. President Afwerki is al dertig jaar aan de macht en het land kent geen vrije media of verkiezingen.