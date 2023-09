Spaanse vrouwen staan op na kus bondsvoorzitter: 'Het is voorbij'

"Se Acabó!" Het is voorbij! Het zijn de woorden die Spanjaarden omhooghouden tijdens demonstraties in het hele land. De hashtag is online populair en veel vrouwen delen daarbij hun verhaal. Verhalen over de machocultuur, seksuele intimidatie en geweld.

Het gebeurde alweer twee weken geleden, maar in Spanje gaat het er nog elke dag over. De kus van voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van wereldkampioen Jennifer Hermoso. Het gebeurde voor de ogen van de hele wereld. Terwijl er nog altijd wordt gespeculeerd of de kus nu gewenst was of niet, lijkt er een nieuwe beweging te zijn ontstaan. Veel mensen maken de vergelijking met de MeToo-beweging van een aantal jaar terug.

Feminist en journalist Cristina Fallarás ziet dat anders. "Het grootste verschil tussen Se Acabó en MeToo is dat de slachtoffers zich toen uitspraken. Nu zijn het de overlevenden, de winnaars die zich uitspreken. Dat is een enorm verschil. Deze vrouwen zijn het zat en ze willen de wereld laten zien dat dit nooit meer mag gebeuren."

MeToo-beweging

Fallarás is een van de meest prominente feministen van Spanje. Tijdens de MeToo-beweging in 2017 deelde ze al de verhalen van duizenden vrouwen die ze online van hen ontving. Toen ze Rubiales afgelopen week op een persconferentie zag spreken over wat er op dat podium in Australië volgens hem gebeurde, maakte dat iets in haar los. "Ik dacht: hoeveel vrouwen moeten zich wel niet net zo boos maken als ik."

Ze schreef er een artikel over en ze kreeg gelijk. Want al snel liep haar inbox weer vol. Via Instagram wisten duizenden vrouwen haar te vinden. "Eerst kreeg ik er tien, toen twintig, tweehonderd en nu krijg ik elke minuut wel een nieuw verhaal binnen." En ook deze persoonlijke verhalen besloot ze te delen.

In anonieme vorm zet ze de verhalen op Instagram. "Als je leest dat iemand is aangerand door haar opa, kan het weer een verhaal bij iemand anders oproepen. Door die verhalen te delen, verbreken we de stilte en dat kan onze maatschappij veranderen."

Topje van de ijsberg

Niet alleen online laten vrouwen van zich horen. De afgelopen weken werd veel gedemonstreerd. Arantxa Lopez zet zich met Feminismos Madrid in voor vrouwenemancipatie. Het is een van de organisaties achter de protesten om Hermoso te steunen. Lopez vertelt dat het niet altijd vanzelfsprekend is geweest dat het Spaanse vrouwenelftal wereldkampioen zou worden.