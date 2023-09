Onrust op Cyprus na anti-immigratiedemonstraties: 'Politie deed niets'

Op Cyprus zijn dertien mensen gearresteerd nadat er geweld was uitgebroken bij een anti-immigratieprotest in de zuidelijke kustplaats Limassol. Onder hen zou ook de initiatiefnemer van het protest zijn.

Gisteravond liepen er ongeveer 500 in het zwart geklede Cyprioten mee in een mars tegen immigranten. Net als een paar dagen eerder in het dorp Chlorakas liep het protest uit op geweld. "Cyprus is Grieks!", scandeerden de demonstranten.

Op meerdere foto's is te zien hoe winkels van migranten kort en klein zijn geslagen, in de straten woedden verschillende brandjes. Van de gevels van een Syrische kapperszaak en een supermarkt van een Aziatische vrouw is weinig meer over.

'Ze deden niets'

Syrisch personeel van de kapperszaak zag toe hoe hun winkel werd vernield en hoe de politie toekeek. "Er stonden vijf politieauto's en ze deden helemaal niets. Ze zagen alles gebeuren", vertelt een van de getuigen tegen de lokale krant Cyprus Mail.

Het politieoptreden wordt door zowel de burgemeester van Limassol als de progressieve politieke partij AKEL flink bekritiseerd.

"De regering en de politie moeten ter verantwoording worden geroepen. Waarom lieten ze toe hoe Cyprioten buitenlanders aanvielen en het centrum van Limassol verwoestten en plunderden? De president en zijn regering zijn antwoord aan het publiek verschuldigd; zullen zij extreemrechts geweld blijven tolereren?", stelt de politieke partij. Burgemeester Nicolaides noemt het geweld op het "randje van fascisme".

President Christodoulides zegt zich te schamen voor wat er is gebeurd op zijn eiland. "Als alle betrokkenen van ons vaderland hielden of om ons land gaven, zouden ze zich niet inlaten met zulke acties die in de eerste plaats ons land beledigen."

Onrust bij Chlorakas

Een paar dagen geleden werden bij het dorp Chlorakas, in het westen van het eiland, ook al 21 mensen gearresteerd na een nacht van confrontaties tussen immigranten en lokale inwoners.

De spanning tussen de twee groepen is daar al jaren om te snijden. Inwoners vinden dat er een onevenredig hoog aantal asielzoekers bij hen wordt ondergebracht.

In 2021 besloot de regering van Cyprus dat zich op het eiland geen nieuwkomers meer mochten vestigen. Onlangs nog kondigden de autoriteiten aan een groot complex, waar honderden migranten zonder water en elektra leven, te gaan ontruimen.