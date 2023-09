De transfergekte in de Premier League: clubs geven 2,75 miljard euro uit

Trainer Mauricio Pochettino verdedigde het beleid. "Dit had niemand kunnen voorzien twintig jaar geleden. Maar voetbal is big business geworden en we profiteren er allemaal van. Daar moeten we niet schijnheilig over doen", aldus de Argentijn.

De enorme uitgaven zijn onderdeel van een metamorfose bij de club. Chelsea verkocht namelijk ook voor een slordige 264 miljoen euro aan spelers. Zelden haalde een club in één zomer meer transferinkomsten op.

Onder de grootste transfers waren veel deals tussen clubs uit de Premier League onderling. Chelsea kocht Moisés Caicedo voor 116 miljoen euro van Brighton, verkocht Mason Mount voor 64 miljoen euro aan Manchester United en liet Kai Haverts voor 75 miljoen naar stadsgenoot Arsenal gaan.

Tien Nederlanders

Arsenal gaf in totaal 235 miljoen euro uit, 40 miljoen daarvan werd overgemaakt aan Ajax voor verdediger Jurrien Timber. Hij was één van de tien Nederlanders die deze zomer naar de beste competitie van de wereld trok. Ryan Gravenberch werd op deadline day door Liverpool overgenomen van Bayern München.