Sainz opnieuw sneller dan Verstappen in derde vrije training Italiaanse Grand Prix

Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza was de Ferrari-coureur net sneller dan Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Voor het eigen publiek heeft Ferrari tot nu toe een succesvol weekend, want ook gisteren in de tweede sessie was Sainz de snelste. Verstappen zette in de eerste vrije training de beste tijd neer.

In de derde oefensessie begon Verstappen sterk. In het warme en droge Monza waren zijn tijden lang de beste, tot Sainz er even voor het einde van de sessie onder dook. De kwalificatie voor de race van zondag is vanmiddag om 16.30 uur.