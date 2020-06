Man doodgeschoten bij antiracismeprotest Kentucky

In Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky heeft een man gisteravond het vuur geopend op betogers. Een man werd geraakt en bezweek aan zijn verwondingen, een tweede slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In het park waar de aanslag plaatsvond, was een protest bezig naar aanleiding van de dood van Breonna Taylor, in maart van dit jaar. De 26-jarige zwarte vrouw kwam in haar huis om door politiekogels. Agenten waren haar woning binnengevallen in een drugsonderzoek.

Over de toedracht van het schietincident van gisteravond heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de schutter is opgepakt of geïdentificeerd.

Op videobeelden van gisteren zijn meerdere schoten te horen. Let op: het zijn schokkende beelden.