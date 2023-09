Tom Berendsen lijsttrekker CDA bij EU-verkiezingen, Esther de Lange vertrekt

De lijsttrekker van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen, Henri Bontenbal, is blij met Berendsen. "Tom heeft zijn sporen verdiend in het EU-parlement en met Tom wil ik werken aan een EU die als waardengemeenschap bescherming biedt en zorgt dat we samen sterk staan in de wereld".

Hij benadrukt dat eenheid belangrijk is op gebieden als energie, defensie en migratie. "Tegelijkertijd moet er meer ruimte zijn voor oplossingen vanuit lidstaten en regio's: zij weten wat nodig is."

Berendsen zegt in een reactie op zijn benoeming dat Nederland en Europa voor grote uitdagingen staan, zoals de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van klimaatverandering. Dat maakt volgens hem dat "onze manier van leven onder druk staat".

De 40-jarige Berendsen zit sinds 2019 in het Europees Parlement. De vertrouwenscommissie noemt hem een verbinder met een breed netwerk die heeft laten zien dat hij goed in staat is "de vertaalslag te maken tussen de behoeften en belangen van Nederlanders en de complexe Brusselse besluitvorming en voorstellen vanuit het Europees Parlement".

Bij de vorige twee verkiezingen was Esther de Lange (48) de Europese lijsttrekker van het CDA. Zij zit sinds 2007 in het Europees Parlement, maar keert na de verkiezingen van juni volgend jaar niet terug.

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Het is geen geheim dat Esther de Lange namens het CDA in de running was om de opvolger te worden van Frans Timmermans in de Europese Commissie. Binnen haar partij waren er maar weinig mensen die van de kandidatuur van Wopke Hoekstra wisten. Hij werd door premier Rutte naar voren geschoven, waardoor De Lange achter het net viste.

Daarna werd ze genoemd als opvolger en vervanger van diezelfde Hoekstra om de vrijgekomen post van minister van Buitenlandse Zaken in het demissionaire kabinet in te vullen. Daarvan geeft ze nu aan dat ze niet beschikbaar is, al kan het ook zo zijn dat ze signalen heeft gekregen dat de partij het niet wilde.

Esther de Lange, die in Brussel bekendstaat als een invloedrijk klimaatonderhandelaar, was twee keer lijsttrekker voor het CDA in Europa, maar een derde keer zit er voor haar niet in. Daardoor lijkt het erop dat ze over een klein jaar, na de verkiezingen, met lege handen staat. Binnen het CDA wordt met zorg gekeken naar de Europese verkiezingen. De partij heeft nu vijf zetels in Brussel, maar op basis van peilingen is het de vraag of er daar überhaupt wel een van overblijft."