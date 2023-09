Bryan (18) post in wraakporno-groepen: 'Die vernedering, dat vind ik mooi'

NOS Stories spreekt in de video hieronder met een 'exposer' en met een meisje dat slachtoffer is geworden.

"Mijn hoofd stond er niet op, maar voor mensen die me kenden was het wel duidelijk dat ik het was", zegt Veerle. "Ik was heel bang dat mensen uit die groep me ook echt zouden komen opzoeken." Het stalken hield uiteindelijk een maand aan. "Elke dag kreeg ik telefoontjes en appjes", zegt ze.

"Hey, hoertje", "Wat een mooie naaktfoto's, dit wil ik wel in het echt zien", "We komen nu naar je toe". Veerle (16) hangt met haar vriend op de bank, ze kijken een film, als dat soort appjes opeens binnen beginnen te stromen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het maakt mensen als Bryan (18), die in meerdere expose-groepen actief is, weinig uit. "Als je een jaar of 17 bent en je wordt online gegooid, dan is het toch je eigen schuld?"

De redactie van NOS Stories heeft geverifieerd dat Bryan duizenden expose-berichten in chatkanalen heeft gestuurd. "Het begon in de eerste klas. Twee meisjes pestten me. Ik hoorde dat ze naaktfoto's hadden gestuurd naar een vriend van mij", vertelt hij. "Ik betaalde hem 15 euro om de foto's naar me door te sturen. Ik gooide ze direct online."

Dat voelde goed, zegt hij. "Het voelde als een overwinning voor mijzelf. Ik zag hoe ze door de hele school gepest werden." Hij zegt sindsdien circa zeventig meiden exposed te hebben, al is dat onmogelijk te verifiëren. Met zijn slachtoffers bouwt hij een vertrouwensband op, bijvoorbeeld via Snapchat, waarna hij ze om naaktfoto's vraagt. "En dan expose ik ze. Die vernedering die je dan ziet, dat vind ik mooi om te zien."

Aangifte

Veerle heeft nooit aangifte gedaan. "Een politieagent raadde me dat af, omdat de hele kwestie dan alleen maar langer zou voortduren." Ook had ze er geen zin in dat er dan opnieuw veel mensen naar haar naaktfoto's zouden moeten kijken.

Soms kan het voor slachtoffers bovendien gevaarlijk zijn om stappen te ondernemen. "Als ik iemand expose, houd ik de helft apart", zegt Bryan. "Als ze naar de politie gaan, dan post ik de andere helft."

Toch is Bryan al wel opgepakt en veroordeeld voor het chanteren van een meisje met naaktfoto's. "Dat deed ik met mijn normale telefoon, niet met mijn backuptelefoon", zegt Bryan. Daardoor was het terug te voeren naar hem. "Toen kreeg ik een maand cel en een jaar voorwaardelijk. Dat vond ik niet zo erg. Het was maar een maandje."

Is hij niet bang dat hij opnieuw wordt gepakt voor het exposen van meisjes, en een jaar achter de tralies belandt? "Neuh."

De namen van Veerle en Bryan zijn gefingeerd. Hun identiteit is bekend bij de redactie.