Noodverordening Leiden vanwege bedreigingen om voorleesuurtje dragqueen

Burgemeester Peter van der Velden van Leiden heeft vanmiddag een noodverordening afgekondigd voor het gebied rond een bibliotheek in het centrum van de stad. In het kader van het evenement Pride Leiden kwam een dragqueen voorlezen aan kinderen in de bieb aan de Nieuwstraat.

Uit "ernstige vrees voor een ernstige verstoring van de openbare orde" mochten mensen van wie gedacht werd dat ze de openbare orde zouden verstoren tot 13.00 uur niet in het gebied komen. Eerder werden al protesten aangekondigd rond het voorlezen.

De gemeente erkent dat demonstreren een grondrecht is, maar zegt ook dat ernstige wanordelijkheden niet worden getolereerd. De gemeente zegt dat de kinderen centraal staan in het voorleesuurtje.

Aankondiging demonstratie

Het voorlezen door dragqueen Dina Diamond begon om 10.30 uur. Op sociale media stonden verschillende berichten met felle reacties op het evenement. Onder meer FvD-Kamerlid Van Meijeren kondigde op X, het voormalige Twitter, aan om te gaan demonstreren.

In april dreigde een voorleesmiddag door dragqueens in Theater LantarenVenster in Rotterdam verstoord te worden. Uit voorzorg werd de activiteit toen in stilte enkele uren naar voren geschoven. Toen de demonstranten zich bij het theater hadden verzameld, was het evenement al afgelopen.