Honderden basisscholen stoppen met inhuren dure zzp'ers en uitzendkrachten

Honderden basisscholen hebben afgesproken geen dure uitzendkrachten of zzp'ers meer in te huren via commerciële bureaus, meldt het FD. In een manifest zeggen de scholen dat ze vinden dat het geld naar het onderwijs moet gaan en niet naar die bureaus. In totaal doen 350 basisscholen mee.

Veel scholen kampen met een lerarentekort. Er staan duizenden vacatures open en er zijn problemen om de roosters rond te krijgen. Als een klas geen les dreigt te krijgen, worden vaak zzp'ers en uitzendkrachten ingehuurd om voor de klas te staan. Die tijdelijke leerkrachten kosten de scholen veel geld, schaden volgens de scholen het onderwijs en gaan ten koste van leraren in vaste dienst.

Scholenstichting Aves nam eerder deze zomer het initiatief en kwam met een manifest. Bestuursvoorzitter Jos Timmermans zegt tegen het FD dat veel scholen dezelfde frustratie hebben. Zij konden volgens hem het manifest niet tekenen, "omdat ze al in de wurggreep zitten van de uitzendbranche" en afhankelijk zijn van zzp'ers.

'De hele film kennen'

Onderwijsvakbond AOb zegt dat veel leraren niet anders kunnen dan zzp'er zijn, bijvoorbeeld omdat werkgevers niet flexibel genoeg zijn. De scholen die het manifest hebben ondertekend, beloven onder meer beter aan te sluiten bij de wensen die werknemers hebben. "Daar kunnen we ons geld beter aan uitgeven dan aan dure uitzendkrachten", zegt Timmermans.

Gemiddeld kosten leraren via een uitzendbureau ruim 60 procent meer in vergelijking met iemand in loondienst. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs besteden een kleine 4 procent van het personeelsbudget aan mensen die niet in loondienst zijn. Daarbinnen is uitzending en detachering via commerciële bureaus de grootste kostenpost. Dat staat is een rapport van vorig jaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De PO-Raad, de sectorvereniging voor het primair onderwijs, zegt tegen de krant dat ze zien dat uitzendkrachten extra eisen stellen. Dat komt de werkdruk van de medewerkers in vaste dienst niet ten goede. Ook heeft het invloed op het onderwijs zelf. "Het maakt uit of je een foto van een leerling maakt door even voor de klas te staan, of de hele film van hem of haar kent."

Wegkapen

In Amsterdam stopten openbare basisscholen een aantal jaar geleden al met het inhuren van duurdere leerkrachten. In juni van dit jaar volgden alle middelbare scholen in Noord-Brabant. Ook zij stopten per direct met het inhuren van tijdelijke uitzendkrachten.

Volgens des schoolbesturen worden docenten weggekaapt door uitzendbureaus en daarna als invalkracht aangeboden. Dat kost de scholen veel meer geld. Door de uitzendkrachten niet meer in te huren, hopen de scholen dat de onderwijsmedewerkers terug op de arbeidsmarkt komen, zodat ze hen een vast contract kunnen aanbieden.