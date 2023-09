Eindoverwinning in Women's Series goede EK-generale voor 3x3 basketbalsters

De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben de Women's Series van Pont du Gard op hun naam geschreven. Janis Boonstra, Noor Driessen, Kiki Fleuren en Loyce Bettonvil waren in de finale met 21-16 te sterk voor Neftchi uit Azerbeidzjan.

In de groepsfinale had Nederland nog met 19-12 verloren van datzelfde team, bestaande uit drie Amerikaanse speelsters en een Russische. Een 22-16 overwinning op Egypte in de tweede groepswedstrijd bracht het Nederlandse viertal in kwartfinale. Daarin werd afgerekend met de nationale ploeg van Spanje (17-15), gevolgd door een 13-11 zege op de U24-ploeg van Frankrijk in de halve finale.