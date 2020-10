De Graafschap-trainer Snoei hard voor NAC, Bredase club vindt dat ongepast

De Graafschap-trainer Mike Snoei zette donderdagavond de nodige vraagtekens bij de vele coronagevallen bij NAC. Op zijn beurt bestempelde Mattijs Manders, algemeen directeur van de Bredanaars, de woorden van Snoei als oncollegiaal.

De wedstrijd tussen De Graafschap en NAC in de Keuken Kampioen Divisie, die voor vrijdagavond op de rol stond, is afgelast omdat alle spelers van NAC in thuisquarantaine zijn geplaatst vanwege positieve testen bij een aantal spelers en een medewerker.

"Bij ons is het bijna een heksenjacht op de club", aldus Snoei in Langs de Lijn En Omstreken. "Als je ziet hoe de regels worden nageleefd en nagestrééfd, je wordt er soms chagrijnig van. Dan vind ik het wel enorm teleurstellend dat er zó veel positieve uitslagen bij NAC zijn. Dat vind ik wel bijzonder."

Geen verrassing

Waar NAC eerder op de dag nog verklaarde verrast te zijn over de positieve testen bij de club, trekt Snoei die verklaring in twijfel. "Wij kregen begin van de week al signalen dat er bij NAC echt wat aan de hand was. Het is dus niet zoals Manders zegt, dat het uit de lucht kwam vallen."