Dode en gewonden door orkaan Saola in Zuidoost-China

De storm leidde onder meer tot omgevallen bomen, schade aan gebouwen en voertuigen, en overstromingen. In Shenzhen kwam iemand om het leven nadat een boom op een voertuig terecht was gekomen.

In de Zuid-Chinese provincie Guangdong en de aangrenzende metropool Hongkong is zeker één dode gevallen en zijn ruim vijftig gewonden in het ziekenhuis opgenomen door orkaan Saola. Dat melden de lokale autoriteiten.

De autoriteiten sloegen gisteren in aanloop naar de orkaan groot alarm. Op zee werden windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur gemeten. Daarmee was Saola een van de krachtigste stormen sinds 1949. Toen Saola aan land kwam, zwakte de orkaan iets af, naar windsnelheden van 160 kilometer per uur.

Uit voorzorg zijn honderden vluchten geannuleerd. Ook bedrijven, scholen en de beurs bleven dicht. Alleen al op de luchthaven van Hongkong werden zo'n 460 vluchten geannuleerd, honderden reizigers strandden op het vliegveld.

Bijna 900.000 mensen geëvacueerd

In Guangdong zijn zo'n 780.000 mensen geëvacueerd uit risicogebieden. In de provincie Fujian, ten noordoosten van Guangdong, moesten zo'n 100.000 mensen een veilig heenkomen zoeken. Meer dan 80.000 vissersboten werden terug naar de haven geroepen.

Cathay Pacific, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Hongkong, zegt dat een deel van de vluchten vandaag wordt hervat. Ook het treinverkeer is weer op gang gekomen. In 's werelds grootste gokstad Macau gingen de deuren van de casino's om 08.00 uur 's ochtends (lokale tijd) weer open.

Ondertussen is er alweer een volgende storm, genaamd Haikui, onderweg naar het oosten van China. Naar verwachting komt die storm morgen aan land in Taiwan voordat die naar het Chinese vasteland trekt.