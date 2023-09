De rookwolken zijn opgetrokken: het transferoverzicht van de eredivisieclubs

Ajax haalde het meeste geld op en gaf het meeste uit. PSV staat op dat lijstje tweede, gevolgd door landskampioen Feyenoord en AZ. We gaan de topclubs even langs.

Er is veel gebeurd in de afgelopen periode: de eredivisie werd in drie maanden in een heel nieuw jasje gestoken. In totaal werd door de achttien eredivisieclubs zo'n 230 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Er kwam nog meer geld binnen: zo'n 340 miljoen euro.

Daar staat heel wat tegenover. Aanvallers Noa Lang (Club Brugge), Ricardo Pepi (FC Groningen) en Hirving Lozano (Napoli) kwamen voor in totaal meer dan 38 miljoen euro naar Eindhoven. Met Jerdy Schouten (Bologna, 12 miljoen) en Malik Tillman (Bayern, huur) is het middenveld versterkt. Sergiño Dest wordt gehuurd van Barcelona, en droeg al zijn steentje bij aan het bereiken van de Champions League-groepsfase.

Het vertrek van onder meer Mohammed Kudus, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Calvin Bassey en Mohamed Daramy leverde 156,4 miljoen euro op. Het (transfervrije) afscheid van Dusan Tadic en Davy Klaassen bracht niet direct geld in het laatje, maar scheelt wel in de salarishuishouding.

AZ en FC Twente

De kassa rinkelde ook in Alkmaar deze zomer. De transfers van Tijjani Reijnders (AC Milan), Milos Kerkez (Bournemouth), Jesper Karlsson en Sam Beukema (beiden Bologna) en Pantelis Hatzidiakos (Cagliari) brachten in totaal bijna 60 miljoen euro op. Technisch directeur Max Huiberts investeerde in jonge spelers, met Ruben van Bommel (MVV) als middelpunt.

Ook FC Twente kreeg meer binnen dan het uitgaf: Carel Eiting kwam van FC Volendam en dat was misschien wel de meest besproken zomertransfer in de eredivisie. Via een arbitragezaak kwam de middenvelder uiteindelijk (voor een bedrag van één miljoen euro) in Enschede uit. Twee prominente spelers vertrokken: Vaclav Cerny (Wolfsburg) en Ramiz Zerrouki (Feyenoord).

Huurling Manfred Ugalde werd vastgelegd: kosten vier miljoen euro.