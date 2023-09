Rybakkina struikelt over Cirstea, Gauff wel verder naar vierde ronde US Open

Jelena Rybakina is uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open. De nummer vier van de plaatsingslijst verloor van Sorana Cirstea (30): 3-6, 7-6 (6), 4-6.

Rybakina had na haar eersterondepartij extra rust gekregen, omdat haar volgende tegenstandster Anja Tomljanovic zich had afgemeld. Toch was de beste start voor Cirstea. De Roemeense, die de andere twee duels had verloren, dicteerde het spel en gaf in de eerste set niets weg.

De Kazachse herstelde zich, maar had na twee gemiste setpunten op 6-5 ook in de tiebreak drie setpunten nodig om op 1-1 in sets te komen.

In de slotset kwam de 33-jarige Roemeense, die niet eerder de vierde ronde bereikte, al snel op 4-1.