Tussenpaus Penders: 'Na vervelende week moet er een strijdbaar FC Utrecht staan'

De vrijdagtraining loopt uit. Een half uur later dan verwacht stappen Penders en zijn mannen het veld op het complex in Overvecht af. Na een dramatische competitiestart moet er hard gewerkt worden, op zoek naar eerherstel.

Slechter kan het niet, zoveel is duidelijk. Na drie duels is FC Utrecht zowel puntloos als doelpuntloos. Het kostte trainer Michael Silberbauer de kop. Aan interim-coach Rob Penders, zijn voormalig assistent, de taak om de rust terug te brengen. "Ik ben wel wat gewend bij NAC."

Van de zomer tekende de 47-jarige Penders een driejarig contract in Utrecht om Silberbauer te assisteren. De samenwerking was kort, maar intensief. Alle voetbaltechnische beslissingen werden in overleg gemaakt. "Als het dan niet lukt, voel je je medeverantwoordelijk voor de slechte prestaties."

Morgen wacht de landskampioen uit Rotterdam in de Galgenwaard. "Dan moet er een ander FC Utrecht staan. Een Utrecht dat strijdbaar is", stelt Penders, die zondag dus op de bank zal zitten, na een "hectische, turbulente en vervelende week".

Een schril contrast met de drie nederlagen op rij. "Er zit genoeg kwaliteit in deze groep, het moet er alleen meer uitkomen", oordeelt kind van de club Ramselaar, die zegt genoeg vertrouwen te hebben in technisch directeur Jordy Zuidam. "Als je ziet hoe de club investeert en welke spelers we hebben, dan moeten we eigenlijk wel Europees voetbal halen."

Met bewezen eredivisiekrachten als Nick Viergever, Zakaria Labyad, Mike van der Hoorn, Vasilios Barkas, Jens Toornstra en Bart Ramselaar staat er op papier een selectie waar de club in ieder geval denkt mee te kunnen doen in de strijd om Europees voetbal.

Saai is het in ieder geval nooit in de Domstad. Daar waar de ambities torenhoog zijn en de prestaties te vaak ondermaats. Niet voor niets komt de opmerking "Ik wil met Utrecht de top-3 aanvallen" van grootaandeelhouder Frans van Seumeren als een boemerang keer op keer weer terug.

De 27-jarige middenvelder, goed voor meer dan 130 duels voor de club, is inmiddels wel wat gewend. Zeker bij Utrecht, waar Silberbauer de achtste hoofdtrainer in zeven jaar tijd is die vertrekt.

"Of zijn ontslag onvermijdelijk was? Het is niet aan mij om dat te zeggen. Maar als je drie keer op rij verliest zonder te scoren, is zoiets mogelijk. De situatie is hoe dan ook niet leuk natuurlijk", aldus Ramselaar, die onder de Deense coach niet onomstreden was.

Geen Penders, wel Jans?

De eerste gesprekken met mogelijke opvolgers lopen al. In die categorie schaart tussenpaus Penders zichzelf niet. "Ik denk dat er een andere hoofdtrainer gaat komen", zegt de voormalig succesvol hoofdtrainer van FC Eindhoven.

Het is een publiek geheim dat ze in Utrecht graag Ron Jans zien komen. De bal lijkt bij Jans te liggen, want dan moet de ervaren trainer zijn geplande sabbatical opgeven.

"We hebben een trainer nodig die aanvallend wil spelen en risico's durft te nemen", concludeert Ramselaar. "In 31 duels kun je nog heel veel punten halen." Te beginnen tegen Feyenoord. "We willen erop klappen."