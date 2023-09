'Kiwi' Lawson overleefde een jaar Nederland en is nu klaar om de F1 te veroveren

Hij reed voor twee Nederlandse teams, woonde een jaar in ons land en wordt door Formule 1-insiders beschouwd als toekomstig grand prix-winnaar: sinds de Dutch GP kent iedereen Liam Lawson. De 21-jarige Nieuw-Zeelander verving last-minute de geblesseerde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Het werd een geslaagde F1-vuurdoop in de stromende regen: Lawson kwam als dertiende over de streep. Een week na zijn debuut werkt de 'kiwi' in het Italiaanse Monza voor het eerst een volwaardig F1-weekend af. Je hebt na Zandvoort amper tijd gehad om je debuut te evalueren. Hoe verliep de aanloop naar Monza? "Het was extreem druk. Na de Dutch Grand Prix vloog ik naar Engeland om in de simulator te stappen. Ik ben nu een stuk beter geprepareerd, maar moet nog vreselijk veel leren. Zandvoort was een sprong in het diepe. Normaal gesproken bereid je je wekenlang voor op je racedebuut. Ik had een uurtje of twaalf." "Zandvoort was het zwaarste raceweekend dat ik heb meegemaakt. De weersomstandigheden maakten het voor een debutant natuurlijk extra zwaar. Ik had zoveel aan mijn hoofd dat ik niet eens tijd had om nerveus te worden."

Wij moeten hard werken om in het buitenland te slagen. Voor ons is alles de andere kant van de wereld. De top bereiken in welke sport dan ook is een moeilijke missie. Liam Lawson over zijn Nieuw-Zeelandse nationaliteit

"Om in een F1-auto snel te zijn moet je vertrouwen hebben. Daar drijft alles op. Pas halverwege de race kwam dat een beetje. Tot dat moment hield ik mezelf voor de gek, denk ik. Maar de finish halen was het doel. Dat is gelukt en daar ben ik blij mee. De een na de ander vloog voor mijn neus van de baan." Je maakte je F1-debuut op bekend terrein. Je woonde een jaar in Nederland en reed voor twee Nederlandse renstallen. Dat is inmiddels best lang geleden. "Ik tekende in 2018 bij de renstal van Frits: Van Amersfoort Racing (VAR) in Zeewolde. Ik was piepjong: vijftien, misschien net zestien. Ik had net de grote oversteek naar Europa achter de rug en bij VAR had ik mijn eerste test. Uitgerekend in Zandvoort. Daar liggen dus mijn eerste officiële Europese rondetijden." "Het is bijzonder dat ik Nederland mijn F1-debuut heb gemaakt. Het maakt de cirkel rond. Heel cool. Ik besefte het pas na de race. Het weekend was een achtbaan. Ik kwam uit Japan, landde donderdagavond op Schiphol en was helemaal niet met de race bezig. Natuurlijk had ik liever onder andere omstandigheden mijn debuut gemaakt, maar Daniels pech was mijn geluk." Wat herinner je je nog van je eerste testsessie in de duinen? "Die testdag met VAR was stressvol. Het was in februari, nog voor de start van het autosportseizoen. Ik wilde vooral veel rondjes rijden, maar ik moest ook meteen presteren."

GP Italië bij de NOS - NOS

"Mijn crew had me al duidelijk gemaakt dat ik een bepaalde rondetijd neer moest zetten. Als dat niet lukte, kon ik het vergeten. Dan kwam er geen geld om een seizoen te racen. Goddank ging het goed. Een maand later woonde ik vlakbij Hilversum, in Huizen." Frits van Amersfoort heeft een oog voor autosporttalent. Hij had onder meer Charles Leclerc en Max Verstappen onder zijn hoede. Was het een fijne plek om te acclimatiseren? "Ik had het enorm naar mijn zin: de ideale plek om aan dit avontuur te beginnen. Het had echt niet beter gekund. Een superwelkom en geweldige steun. Dat is cruciaal als je zonder levenservaring van de andere kant van de wereld naar Europa hopt." "Ik had nog geen stap buiten Nieuw-Zeeland gezet. Een opgroeiende tiener, groen als gras. VAR was een warm bad, maar ze gaven me ook een geweldige Formule 4-auto. A bloody good car. Ik vocht meteen voor de titel." Van Amersfoort zegt dat je extreem gedreven bent. En dat dat waarschijnlijk door je nationaliteit komt. Kiwi's zijn harde werkers. Herkenbaar? "Zeker. Wij moeten hard werken om in het buitenland te slagen. Voor ons is alles de andere kant van de wereld. De top bereiken in welke sport dan ook is een moeilijke missie. Je moet alles opzij zetten. Honderd procent. Ik besef dat dit uniek is. Een privilege. Slechts voor een enkeling weggelegd. Daarom heb ik die drive. Ik moet het waarmaken."

Lawson tijdens de Grand Prix van Zandvoort in de regen - ANP

"Ik had geen steenrijke ouders. Ze hebben na karten mijn race-carrière niet gefinancierd, maar dit is mijn droom. Daar wijkt alles voor. Ik heb niet eens de school afgemaakt en zonder diploma de oversteek gemaakt. Alles en iedereen achtergelaten. Dat vond ik niet eens moeilijk. Het was best stoer om zo jong zo'n reuzensprong te maken." Na VAR stapte je over naar Westmaas: MP Motorsport, Formule 3. Een grote sprong? "Ja, ik was kind aan huis in Zeewolde, maar kwam veel minder vaak bij MP. Ik was opgevist door Red Bull's juniorenpool. Dat betekende een verhuizing naar Milton Keynes, vlakbij het hoofdkwartier van Red Bull Racing. Daar woon ik nog steeds." "Mijn leven draaide meer om Red Bull dan om MP. Helmut Marko (de talentscout en topadviseur, red.) parkeerde me in Westmaas. Dat had ik te danken aan de titel in de Toyota Racing Series, een grote autosportklasse in Nieuw-Zeeland. Het ging zo snel dat ik amper wist waar ik aan begon, maar wist wel dat ik meteen moest presteren. En dat lukte aardig." Spreek je nog Nederlands? "Nee. Een paar woorden, maar die zijn niet geschikt voor publicatie. Ik ben sowieso geen talenwonder. Heel fijn dat Nederlanders goed Engels praten. Ik vond het aanvankelijk verwarrend dat jullie kiwi's eten."

Verstappen en Lawson in Italië - EPA