Nummer een van de wereld Djokovic met veel moeite naar vierde ronde US Open

Gemakkelijk ging het niet, maar tennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De Serviër won na ruim 3,5 uur tennis in vijf sets van zijn landgenoot Laslo Djere, 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3.

Djokovic, die eerder deze week de nummer één positie op de wereldranglijst heroverde, begon niet goed aan de wedstrijd. In het Arthur Ashe Stadium verloor Djokovic de eerste twee sets van de 28-jarige Djere en moest daarna alle zeilen bijzetten om zich bij de laatste zestien te voegen.

In de eerste set leverde Djokovic meteen zijn service in en ook in de tweede set werd Djokovic door Djere gebroken.

Peptalk

"Ik gaf mezelf na die verloren tweede set een peptalk in de spiegel, omdat ik zo gefrustreerd was over mijn spel en het verloop van de wedstrijd", vertelde Djokovic na afloop. Die donderspeech wierp blijkbaar zijn vruchten af, want de derde set wist de 23-voudig grandslamwinnaar met 6-1 overtuigend naar zich toe te trekken.

De krachten van Djere, de nummer 38 van de wereld, vloeiden daarna langzamerhand weg en de vierde set wist Djokovic met dezelfde cijfers te pakken.

In de beslissende vijfde set liet Djokovic zoals zo vaak zien dat hij er op de beslissende momenten is en wist hij zijn landgenoot meteen te breaken. Djokovic serveerde de wedstrijd daarna uit en bij het tweede matchpoint was het raak voor de 36-jarige Djokovic.

In de vierde ronde gaat Djokovic spelen tegen de Kroaat Borna Gojo. De nummer 105 van de wereldranglijst versloeg in de derde ronde de Tsjech Jiri Vesely in drie sets.