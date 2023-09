Wekdienst 2/9: Eerste speech Jetten als lijsttrekker • India lanceert ruimtesonde

Eerst het weer: vanochtend is het eerst grijs met lage wolkenflarden. Vanmiddag is het zonniger met stapelwolken en plaatselijk een bui. Het wordt 21 tot 23 graden met een zwakke noordenwind.

Rob Jetten houdt in Zwolle zijn eerste toespraak als D66-lijsttrekker en JA21 presenteert de conceptkandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

India lanceert vanochtend, na het succes met maanlander Chandrayaan-3, een ruimtesonde die de zon gaat observeren. Aditya-L1 wordt daarvoor in een baan gebracht tussen de zon en de aarde in.

De oorspronkelijke hoofdingang van het Amsterdamse Concertgebouw gaat weer open. De entree aan de kant van het Museumplein was sinds 1988 om logistieke redenen gesloten. Demissionair staatssecretaris Uslu opent de ingang rond 12.00 uur officieel.

Voor de Formule 1-coureurs staan in het Italiaanse Monza de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De derde vrije training begint om 12.30 uur, de kwalificatie om 16.00 uur.

In Nederlandse Telegram-chatgroepen worden nog steeds op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen gedeeld, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Van een wettelijk verbod trekken de leden zich weinig aan. In de groepen, met tot wel 85.000 leden, verschijnen per dag meer dan 10.000 berichten.

Van 1,5 miljoen verzamelde berichten uit vijftien groepen analyseerde NOS Stories er 14.000. In 7000 gevallen ging het om een expose-bericht, waarin naast een foto of video ook iemands naam, contactgegevens van sociale media of telefoonnummer werd genoemd.

Telegram treedt daar niet effectief tegen op, zeggen hulpverleners, de politie, het ministerie van Justitie en een actief lid van expose-groepen tegen Stories.

Bij levensgevaarlijk overgewicht denk je misschien eerder aan mensen dan aan dieren. Maar op kinderboerderij de IJsselstee staan flink wat dieren op een streng dieet. De schapen werden zo vaak gevoerd, dat ze overgewicht kregen en de gemeente ze besloot weg te halen.