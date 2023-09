CDA-afhakers: keuze voor BBB of Omtzigt 'nog geen uitgemaakte zaak'

Decennialang stond in verkiezingstijd een groen CDA-bord in de tuin van hun Amelandse woning. Dit keer komt het bord de schuur niet uit. Folderen in CDA-jassen gaat het echtpaar De Jong-Gransbergen ook niet meer doen. Hij is nog wel lid, zij niet meer. "Ik kon het nog niet, opzeggen", zegt Jeroen de Jong. "Voor mijn vrouw was het al langer een uitgemaakte zaak." Jaren waren ze actief voor het CDA. Hij zestien jaar, ook in de Amelandse raad. Nu overweegt hij een stem op Nieuw Sociaal Contract, de partij van oud-CDA'er Omtzigt. Zij neigt naar de BBB. Via een liveverbinding op YouTube keken ze gisteren naar de presentatie van de kandidatenlijst van BBB. "Keijzer en Van der Plas, wat een topvrouwen stonden daar", zegt Alice Gransbergen. "Die durven voor hun mening uit te komen." De Jong: "Met Mona Keijzer als premierskandidaat slaat de BBB wel even een slag."

Ik ben echt niet tegen natuur, we zijn hier op het eiland dag en nacht met het werelderfgoed bezig. Jeroen de Jong, voorheen CDA-stemmer

Geen campagne meer voeren voor het CDA is nog wel even wennen, zegt De Jong. "Maar ik kan de partij nu niet meer steunen." Het laatste partijstuk Voor heel Nederland dat pleit voor een eerlijker verdeling tussen stad en platteland biedt volgens De Jong goede inzichten, maar kwam voor hem te laat. "Te lang liet het CDA het platteland links liggen." Aan de keukentafel met Caroline Deze zomer kreeg het echtpaar bezoek van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Ze ontvingen haar aan de keukentafel in hun Amelandse woning, samen met een clubje ondernemers. Het gesprek ging over het eiland, de economie, de problemen met de ondiepe vaargeul en het gevoel van veel eilanders door de politiek in de steek te zijn gelaten. Ze voelen zich door Van der Plas begrepen en gehoord. De landelijke politiek heeft "de focus op de achterban verloren", zeggen ze, maar de BBB heeft "goede plannen" om "de balans tussen stad en platteland te herstellen". Gransbergen is na dat gesprek al redelijk overtuigd van haar stem, De Jong hoopt dan nog op Omtzigt. Van premierskandidaat Keijzer is op dat moment nog niets bekend.

Echtpaar De Jong-Gransbergen tijdens een CDA-reis in Brussel - NOS

Als Omtzigt half augustus bekendmaakt aan de verkiezingen mee te doen, is De Jong verheugd. Twee zomers terug las hij Omtzigts boek Een nieuw sociaal contract en raakte hij van zijn verhaal overtuigd. De belangstelling voor het boek is sinds Omtzigt bekendmaakte deel te nemen aan de verkiezingen weer toegenomen; afgelopen week was het het bestverkochte boek. De ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur spreken De Jong zeer aan. Toch wacht hij nog met kiezen. "Over sommige punten, zoals migratie, weten we nog niets. Stikstof? Een ingewikkeld vraagstuk. Ik ben echt niet tegen natuur, we zijn hier op het eiland dag en nacht met het werelderfgoed bezig. Maar de politiek heeft zich klemgezet en het land zit op slot. Ik ben benieuwd waar Omtzigt mee komt." Sterkere Kamer Met nog twaalf weken te gaan tot de verkiezingen vraagt de NOS meer oud-CDA'ers hoe het hen vergaat. Zoals de Twentse Marinus den Hartogh, die na vijftien jaar bij de partij vertrok. Hij stapte in De Nieuwe Denktank met mensen uit verschillende partijen en schreef mee aan een stikstofstuk.

Met Van der Plas en Omtzigt in de Kamer wordt de positie van de Kamer ten opzichte van het kabinet versterkt. Marinus den Hartogh, oud-CDA'er