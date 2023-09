Miljardair Mohamed Al-Fayed op 94-jarige leeftijd overleden

De Egyptische zakenman Mohamed Al-Fayed is op 94-jarige leeftijd overleden. De Egyptenaar was onder meer eigenaar van het Britse luxewarenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Hij werd ook bekend omdat hij de dood van zijn zoon Dodi en diens vriendin prinses Diana uitgebreid liet onderzoeken omdat hij een complot vermoedde.

Al-Fayed werd geboren in Egypte, waar hij onder meer een transportbedrijf begon samen met zijn broer. Hij was adviseur van de sultan van Brunei en had innige banden met de steenrijke Saudische zakenman Adnan Khashoggi.

In 1974 verhuisde Al-Fayed van Egypte naar het Verenigd Koninkrijk. Hij kocht onder meer het Ritz Hotel in Parijs. Daarna kocht hij met zijn broer het prestigieuze Britse warenhuis Harrods. Er was kritiek van rivaliserende kopers dat de broers niet eerlijk waren over de herkomst van hun geld, maar de koop ging door. Tot 2010 zou Al-Fayed de eigenaar van het warenhuis blijven.

Voetbalclub

In 1997 nam hij de Londense voetbalclub Fulham over. Hij wilde met een kapitaalinjectie de club naar de Premier League brengen, de hoogste Engelse voetbaldivisie. Dat lukte in 2001. In 2013 verkocht hij de club aan de Amerikaans-Pakistaanse zakenman Shahid Khan.

In hetzelfde jaar als de aankoop van Fulham, kreeg Al-Fayeds zoon Dodi een relatie met prinses Diana. Het tweetal kwam op 31 augustus om het leven bij een auto-ongeval in Parijs. Zij werden achtervolgd door de paparazzi, droegen hun gordels niet en hun chauffeur bleek te veel gedronken te hebben.

Onderzoek

Mohamed Al-Fayed was ervan overtuigd dat de Britste koninklijke familie achter de crash zat. Onder meer omdat zij volgens hem wilden voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen. Volgens hem was het stel verloofd en zouden zij dat spoedig aankondigen. Hij stak veel van zijn eigen geld in een onderzoek naar hun dood, maar daar kwam nooit iets concreets uit.

In 2005 liet Al-Fayed een standbeeld in Harrods plaatsen van Diana en Dodi. Het bronzen beeld toonde het koppel terwijl ze een vogel vrij lieten. Op de sokkel stond "onschuldige slachtoffers". Het beeld werd in 2018 weggehaald en verplaatst naar het landgoed van de zakenman in Surrey.