Raad van State: derdelander mag tot definitieve uitspraak in opvang blijven

Een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne gevlucht is, een zogenoemde 'derdelander', blijft in ieder geval voorlopig recht houden op opvang in Nederland totdat de hoogste bestuursrechter daar uitspraak over doet. Dat heeft de Raad van State bepaald in een spoeduitspraak.

De overheid wil dat derdelanders uiterlijk op 4 september Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen en krijgen. Hierop spanden meerdere van hen rechtszaken aan tegen de de Staat. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken van rechtbanken geweest, waarbij sommige rechters oordelen dat de derdelanders mogen blijven, terwijl anderen, zoals in het geval van de Tanzaniaan oordelen dat de Staat gelijk heeft.

Meer duidelijkheid

Om meer duidelijkheid en eenheid te scheppen over deze uitspraken is een definitieve uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter nodig. Deze uitspraak volgt waarschijnlijk eind november, maar omdat de Tanzaniaan dus eigenlijk al 4 september uit de opvang moest, vroeg hij een spoedprocedure aan met een verzoek om tot die tijd in ieder geval in de opvang te blijven.

De uitspraak van vandaag geldt alleen voor de Tanzaniaan, zegt een woordvoerder van de Raad van State. Maar de uitspraak is volgens hem wel richtinggevend. "Iedere derdelander die nu in hoger beroep gaat tegen een uitspraak die ongunstig heeft uitgepakt en verzoekt om in de tussentijd in de opvang te mogen blijven, krijgt namelijk wel dezelfde voorlopige uitspraak van ons: dat zij mogen blijven tot er einduitspraak is gedaan op zijn hoger beroep."