Luton Town verliest eerste thuiswedstrijd ooit in Premier League

West Ham United heeft een zwaarbevochten 1-2 zege geboekt op bezoek bij het gepromoveerde Luton Town. De club uit Oost-Londen is voorlopig koploper in de Premier League, maar zal zaterdagmiddag waarschijnlijk weer ingehaald worden door landskampioen Manchester City.

De goal van West Ham-speler Jarrod Bowen, in de 37ste minuut, zal in Luton de geschiedenisboeken halen. En niet zozeer omdat het zo'n werelddoelpunt was, die kopbal vanaf een meter of vijf.

De 26-jarige Bowen schreef geschiedenis omdat hij de eerste Premier League-goal op Kenilworth Road op zijn naam zette. Het 118 jaar oude stadion werd vrijdagavond namelijk voor het eerst bespeeld in een Premier League-wedstrijd.

Krakkemikkig stadion gerenoveerd

Dat het tot de vierde speelronde duurde, kwam doordat de eerste thuiswedstrijd (tegen Burnley) moest worden uitgesteld. Het krakkemikkige stadion was, ondanks een grondige renovatie tijdens de zomerstop, simpelweg nog niet klaar voor een debuut.

Vrijdagavond konden de supporters van Luton Town eindelijk in hun eigen stad blijven om een Premier League-wedstrijd van hun club mee te maken. Lang was er de hoop op een resultaat tegen de club die vorig seizoen de Conference League won.

Maar verdediger Kurt Zouma maakte een einde aan die hoop. Hij kopte zijn ploeg in de slotfase naar een 0-2 voorsprong. Het duurde tot de 92ste minuut totdat ook Mads Juel Andersen geschiedenis zou schrijven.

Met zijn aansluitingstreffer scoorde hij het eerste Premier League-doelpunt van Luton Town in eigen stadion. Punten leverde dat de ploeg, die momenteel laatste staat, niet op. Maar de bijzondere statistiek wordt hem nooit meer afgenomen.