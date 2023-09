Volleybalsters niet naar EK-finale, maar maken het wereldkampioen Servië knap lastig

De Nederlandse volleybalsters hebben de EK-finale niet bereikt. In Brussel was Servië in de halve finales met 3-1 te sterk: 25-21, 15-25, 25-22, 25-21. Verliezen van de regerend wereldkampioen en momenteel nummer vier van de wereld Servië is geen schande. Bovendien maakte Oranje het de Servische vrouwen zeer lastig.

Na overtuigende zeges in de groepsfase en prima overwinningen op Zwitserland in de achtste finales (3-0) en Bulgarije in de kwartfinales (ook 3-0), ging het tegen de Servische vrouwen ook vrij goed.

Sterke tweede set Oranje

Oranje, zelf de nummer negen van de wereld, ging in de openingsset goed mee met Servië. Maar op 20-15 was het gat wel geslagen en kwam Oranje op achterstand. Set twee was daarentegen volledig voor Nederland. Met 25-15 liet het weinig heel van de Servische vrouwen en leek een stunt voor Nederland mogelijk.

Want in de derde set trok Oranje het spel uit set twee door. Maar bij een voorsprong van 16-12 ging het plots de andere kant op. De Servische vrouwen kwamen terug, draaiden een achterstand van 17-14 om naar een 17-19 voorsprong en hervonden zichzelf.

Bekijk hier de reacties van speelsters Celeste Plak en Sarah van Aalen en bondscoach Felix Koslowski: