Van Veen scoort bij winnend FC Groningen, FC Emmen verliest van FC Dordrecht

FC Groningen heeft een 0-2 zege geboekt op TOP Oss door twee doelpunten van Kevin van Veen.

"Vorig jaar heb ik me in Schotland laten zien en ik kom hier om topscorer van de competitie te worden." Met deze woorden zette Van Veen deze zomer zijn handtekening in Groningen. De 32-jarige spits kwam na een productief jaar (29 goals in alle competities) voor niets minder terug naar Nederland.

Groningen moest er vier speelrondes op wachten, maar vrijdagavond begon Van Veen dan toch aan het inlossen van zijn belofte. Hij was tweemaal trefzeker in de gewonnen uitwedstrijd tegen TOP Oss, zijn eerste doelpunten van het seizoen.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft kopte Van Veen zijn ploeg op voorsprong, waarmee hij zichzelf gelijk bevrijdde van de doelpuntendroogte. Uit een counter verdubbelde hij in de tweede helft de score. Hij vierde het met de meegereisde fans. Blij, maar tegelijkertijd ook opgelucht.

FC Emmen verliest van FC Dordrecht

FC Emmen heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De club verloor met 2-4 van FC Dordrecht. Een directe rode kaart van Emmen-middenvelder Maikel Kieftenbeld brak de wedstrijd open. Kieftenbeld probeerde een matige pass van zijn doelman Jan Hoekstra te corrigeren, maar deed dat op onbedachtzame wijze.

Drie minuten later profiteerde Joey de Bie van de overtalsituatie door de openingstreffer binnen te schieten voor de bezoekers. Het was de opmaat naar een doelpuntrijk duel, waarin ook Dordrecht-middenvelder Rocco Robert Shein met rood moest vertrekken.