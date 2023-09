AC Milan wint van AS Roma bij debuut van Lukaku

AC Milan heeft ook het derde duel van het seizoen in de Serie A gewonnen. De Milanezen versloegen AS Roma in eigen huis met 1-2. Daar kon zelfs de debuterende Romelu Lukaku niets meer aan veranderen voor de ploeg van trainer José Mourinho.

Giroud opende al vroeg de score voor AC Milan. Nadat doelman Rui Patricio een charge uitvoerde op Ruben Loftus-Cheek, benutte de spits van Milan de toegekende strafschop. Patrico hield daarna met een prachtige reflex wel Pulisic van de 0-2 af.

Maar de tweede treffer bleef niet uit. Na de rust kon Rafael Leão, zwaar gehinderd, de bal met een omhaal via de paal in het doel krijgen. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, zo leek het.

Maar met nog een half uur te gaan kreeg Fikayo Tomori een tweede gele kaart. AS Roma kreeg weer wat hoop. José Mourinho bracht Romelu Lukaku nog in het veld, de spits kwam deze week over van Inter Milan. De Belg scoorde niet, maar de thuisploeg kwam dankzij een van richting veranderd schot van Spinazzola in blessuretijd toch nog op 1-2. Daar bleef het bij.

AC Milan is daardoor de trotse koploper van de Serie A. AS Roma staat na drie wedstrijden op één punt.