Gravenberch verlaat Bayern München na één jaar voor Liverpool

Liverpool heeft de komst van Ryan Gravenberch bevestigd. De club neemt de 21-jarige middenvelder over van Bayern München, waar hij een jaar geleden naartoe trok. De twee clubs hebben niets gecommuniceerd over een transferbedrag.

Bayern-trainer Thomas Tuchel bevestigde vrijdagochtend al dat Gravenberch de Duitse landskampioen na één seizoen zou verlaten. Onvrede over zijn kansen op speelminuten en perspectieven lagen daaraan ten grondslag.

Weinig perspectief bij Bayern

"Hij was niet blij met zijn situatie", gaf Tuchel aan. Hij volgde in maart de ontslagen Julian Nagelsmann op. Onder beide trainers speelde Gravenberch geen enkel Bundesliga-duel de volle negentig minuten. Vorige week mocht hij negen minuten invallen. "In Liverpool ziet hij de kans om te vechten voor een plek", aldus de 50-jarige trainer.

Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2018 en 2022 in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Hij maakte in 2021 zijn debuut bij het Nederlands elftal en kwam daar tot dusver tot 11 interlands.

Bij Liverpool wordt Gravenberch teamgenoot van landgenoten Virgil van Dijk en Cody Gakpo.