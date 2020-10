Peter R. de Vries over strafeis zaak-Verstappen: 'OM heeft afgerekend met verzinsels Jos B.'

B.'s advocaat Gerald Roethof noemde de strafeis van het OM vandaag "irreëel", schrijft De Limburger. Volgens de raadsman is er "nog geen enkele steen boven". Hij vindt dat het OM te weinig hard bewijs heeft aangedragen voor de verdenkingen. Zo kon de doodsoorzaak niet met zekerheid worden vastgesteld, en slaagde het OM er niet in om een reconstructie te maken van de momenten tot aan Verstappens dood. Roethof zei daarover: "Je moet niet oordelen op basis van omstandigheden en gevoel, maar op basis van wettig en overtuigend bewijs".

De Vries is het niet eens met de advocaat: volgens hem heeft justitie voldoende duidelijk gemaakt waarom het B. verdenkt van het misbruiken en het doden van Nicky Verstappen. Justitie wijst er onder meer op dat het dna-van B. werd gevonden op de pyjamabroek, de binnen- en buitenkant van de onderbroek van Verstappen. Zulke sporen werden ook aangetroffen bij eerdere jonge slachtoffers van B., zei de officier van justitie.

De Vries: "Ik heb gehoord dat de officieren van justitie eigenlijk alles hebben afgepeld. Ze hebben elk detail besproken, alles weerlegd." Volgens de journalist duiden de feiten, de omstandigheden en het forensisch bewijs er samen op dat Jos B. "verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen".

De lezing van B. is dat hij het levenloze lichaam van Verstappen in de bewuste zomer van 1998 vond op de Limburgse Brunssummerheide. Hij zou de kleding van de 11-jarige jongen hebben aangeraakt en hebben gekeken of hij nog in leven was. Omdat B. een zedenverleden heeft, zou hij de politie niet op de hoogte hebben durven brengen, zo zei hij in een videoverklaring in de rechtbank. Volgende week komt Jos B. nog een keer aan het woord. Wanneer de uitspraak is, is nog onbekend.