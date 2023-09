Dortmund loopt averij op tegen nieuwkomer Heidenheim

Borussia Dortmund heeft in eigen huis punten verspeeld door 2-2 te spelen tegen Heidenheim. Tegen de gepromoveerde club uit Zuid-Duitsland gaf de nummer 2 van vorig seizoen in de Bundesliga een 2-0 voorsprong weg.

Julian Brandt opende de score. De aanvaller liep terug van een voorzet waar hij niet bij was gekomen, toen hij in de zesde minuut plots de bal voor zijn voeten kreeg. In een poging, ogenschijnlijk zonder al te veel voorbedachte rade, schoot hij vervolgens via de onderkant van de lat binnen.

Even dachten de spelers van Heidenheim hands te hebben gezien voor de openingstreffer. Emre Can pikte de weggewerkte voorzet op en leek die met zijn arm te controleren, maar scheidsrechter Tobias Reichel oordeelde dat er geen sprake was van een handsbal.

Een kleine tien minuten later scoorde Can uit een strafschop de 2-0. Dat gebeurde nota bene nadat Heidenheim-verdediger Lennard Maloney, die tot vorig jaar voor Dortmund voetbalde, wél strafbaar hands maakte. De overtreding ging voorbij aan de arbiter, maar de videoscheidsrechter corrigeerde de fout.

Heidenheim komt terug

Eren Dinkci maakte na een uur spelen de aansluitingstreffer voor Heidenheim. Het geloof was daarmee terug bij de supporters van de Zuid-Duitse club, die hun club dit seizoen voor het eerst in de 113-jarige clubgeschiedenis zien uitkomen in de Bundesliga.

De 28-jarige spits Tim Kleindienst maakte het voetbalfeest een dag na zijn verjaardag compleet. Ook hij mocht aanleggen voor een penalty, die hij onberispelijk binnenschoot in de 82ste minuut en daarmee de spelers van Dortmund treurend achterliet.