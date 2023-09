EK-goud voor Zweedse springruiters, Nederland eindigt als zevende

Gisteren volgde er herstel. Een nulronde van Vrieling en Van der Vleuten zorgde weer voor wat zelfvertrouwen bij de springruiters. Ondanks een foutloze rit van Smolders, was het presteren van Nederland niet goed genoeg om vandaag nog een gooi te doen naar en teammedaille.

De Nederlandse springruiters zijn tijdens het Europees kampioenschap springen in Milaan buiten de prijzen gevallen. De oranje equipe van bondscoach Jos Lansink kon op de slotdag van de landenwedstrijd geen potten breken en eindigde op een teleurstellende zevende plaats.

We hadden gehoopt op een medaille, maar we hinkten misschien te veel op twee gedachten.

Dat de oranje ruiters minder presteerden dan tijdens de WK vorig jaar, heeft volgens bondscoach Jos Lansink een reden. Nederland plaatste zich vorig jaar tijdens het WK in Herning (Denemarken) met de tweede plaats voor Olympische Spelen in Parijs. Daarmee was de druk om nu te moeten presteren, al weg.

Lansink nam dan ook bewust drie debuterende en ook vrij jonge paarden mee naar Milaan. Highway TN (van Greve), O'Bailey (van Van der Vleuten) en Uricas (van Smolders) reden voor het eerst op het hoogste podium. "Het is goed voor deze paarden om te wennen aan een groot toernooi, de druk en het publiek. En ja, we hadden gehoopt op een medaille, maar we hinkten misschien te veel op twee gedachten."

Zondag volgt nog het afsluitende individuele toernooi. Alleen Vrieling (19de) en Greve (22ste) plaatsten zich voor deze finale, maar kunnen gezien hun achterstand in het klassement een medaille wel vergeten.

Bekijk hier de volledige reactie van de bondscoach: