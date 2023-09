Volleyballers bieden sterke Polen één set goed partij, maar verliezen tweede EK-duel

De Nederlandse volleyballers hebben hun tweede duel op het EK verloren. In de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje werd Oranje door Polen met 3-1 verslagen: 23-25, 25-13, 25-19 en 25-22. Geen schande voor Oranje, want Polen is de nummer één van de wereld en winnaar van de Nations League.

De Nederlandse volleyballers hebben nu twee wedstrijden gespeeld en één gewonnen. Donderdag bleken de Montenegrijnen nog een taai opwarmertje voor Nederland, maar tegen Polen liet de ploeg van de Italiaanse bondscoach Roberto Piazza zien dat het behoorlijk mee kan met de wereldtop. Een opsteker voor Nederland, de nummer elf op de wereldranglijst.

Sterke eerste set

De eerste set ontliepen Nederland en Polen elkaar niet veel. Beide ploegen waren gevaarlijk met de opslag en Nederland bleef bij door prima blokkeerwerk en foutjes van Polen.

Wat dwalingen van de scheidsrechters, onder andere over een smash die wel of niet zou zijn aangeraakt, leidden tot wat frustratie bij beide landen. Nederlandse Nimir Abdelaziz liet meerdere malen zijn ongenoegen blijken. Abdelaziz was ook degene die het winnende punt voor set één via het Poolse blok binnensloeg.