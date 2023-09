Sparta stelt teleur, maar is nog altijd ongeslagen na gelijkspel tegen NEC

Sparta heeft vrijdagavond teleurgesteld met een 1-1 gelijkspel tegen NEC. Na een saaie eerste helft, werden de doelpunten eerlijk verdeeld in het tweede bedrijf. De Rotterdammers zetten nog alles op alles om thuis de drie punten te pakken, maar dat lukte niet. De ploeg van Jeroen Rijsdijk blijft nog wel altijd ongeslagen in de eredivisie.

Sparta begon als verrassende koploper aan het duel met NEC. De Rotterdammers vergaarden in de eerste drie duels zeven punten. Bij NEC stond er wat meer druk op de ketel na verloren wedstrijden tegen Excelsior en Heracles. Er werd vorige week wel gewonnen van RKC Waalwijk, maar dat nam het chagrijn in Nijmegen nog niet weg.

Hoewel beide teams in de eerste wedstrijden regelmatig tot scoren kwamen, was het in de eerste helft armoe troef wat Sparta en NEC lieten zien. Strijd was er zeker, want binnen het eerste kwartier kon scheidsrechter Serdar Gözübüyük al twee gele kaarten trekken. Nuytinck en Verschueren gingen op de bon.

Maar aanvallend werd er weinig op de mat gelegd. Twee afstandsschoten van Camil Neghli (Sparta) en Magnus Mattson (NEC) werden gekeerd door de doelmannen. Meer spektakel bleef achterwege in de eerste 45 minuten van het duel.

NEC, dat al vier spelers moest missen door blessures, zag vlak voor de rust nog een probleem ontstaan. Brayann Pereira startte als de vervanger van de niet-fitte Bart van Rooij, maar kon de wedstrijd niet afmaken. Hij nog voor de rust het veld verlaten met pijn aan zijn schouder.

Voorsprong voor NEC

NEC en Sparta konden in het tweede bedrijf amper minder spektakel bieden dan in de eerste helft, maar toch lukte het beide ploegen in de openingsfase van het tweede bedrijf ook niet om echt goede aanvallen op de mat te leggen.

Dat weerhield Dirk Proper er overigens niet van om toch de ban te breken in het duel. De kleine middenvelder van NEC besloot eens op avontuur te gaan met de bal en schoot uiteindelijk met een droge knal in de verre hoek de 0-1 op het scorebord.