Luiten in middenmoot in Wentworth, trio aan kop

Het BMW PGA Championship dat wordt gespeeld in het Engelse Wentworth kent na de eerste dag drie koplopers. Tyrrell Hatton, Justin Harding en Adri Arnaus bleven met een score van 66 (-6) vier achtervolgers een slag voor.

Joost Luiten, die enkele dagen geleden nog een ooglapje droeg vanwege een huishoudelijk ongelukje, eindigde in de middenmoot. De 32-jarige Nederlander maakte drie keer een birdie en driemaal een bogey en staat met zijn par-ronde op de gedeelde 47ste plaats.

Luiten had maandag asresten in zijn oog gekregen nadat hij thuis de schoorsteen had schoongemaakt. "Bij controle in het ziekenhuis bleek het hoornvlies licht beschadigd te zijn. Gelukkig herstelt dat snel. Mijn oog is alleen nog licht geïrriteerd als ik scherp omhoog of opzij kijk", liet de golfer gisteren al weten.

'Wil de beker pakken'

Hatton, die de koppositie na de eerste dag dus deelt met Harding en Arnaus, heeft al vijf toernooien op zijn naam staan, maar zou er veel voor over hebben om in Wentworth te winnen.

"Ik kwam hier al sinds mijn vijfde met mijn vader en heb hier ook zoveel gespeeld. Het is echt een doel om hier ooit een keer de beker te pakken."