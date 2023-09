Gebroken sleutelbeen voor Arensman na valpartij in Vuelta

Thymen Arensman heeft aan zijn val in de Vuelta een gebroken sleutelbeen en verwondingen aan zijn gezicht overgehouden. De 23-jarige renner smakte in de slotfase van de zevende etappe hard tegen het wegdek en werd met een nekbrace om per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Op circa 5 kilometer van de in Oliva getrokken streep ging de Belg Robbe Ghys onderuit en Arensman kom hem niet ontwijken. Na zijn val is de rijder ven Ineos in een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd, waar zijn verwondingen werden gediagnosticeerd.

Vorig jaar eindigde Arensman nog als zesde in de Vuelta. Arensmans ploeggenoot en kopman Geraint Thomas ging eerder in de zevende etappe ook al onderuit. De Brit kon zijn weg vervolgen, maar verloor wel wat tijd.

Bekijk hier beelden van de etappe, met onder meer de valpartij: