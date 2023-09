Literaire debuutprijs voor Afghaans-Nederlandse Forugh Karimi

Schrijfster Forugh Karimi heeft dit jaar de Hebban Debuutprijs gewonnen met haar roman De moeders van Mahipar. Haar boek werd door een vakjury verkozen boven vier andere literaire debuten die waren genomineerd. Karimi kreeg de prijs vanavond uitgereikt tijdens een schrijversbal in Amsterdam.

De moeders van Mahipar gaat over een radioloog die als peuter met zijn moeder uit Afghanistan naar Nederland is gevlucht. Pas als zijn moeder is gestorven, komt hij aan de hand van haar dagboeken meer te weten over hun afkomst en verleden.

De jury spreekt van "een wrang, maar vooral heel liefdevol verhaal", met indrukwekkende passages "die lang blijven naspoken". Daarnaast schetst Karimi volgens de jury een schrijnend en genuanceerd beeld van de eenzaamheid en machteloosheid van vluchtelingen die hun familie hebben moeten achterlaten.

Zwagerman en Nijhoff

Net als haar hoofdpersonen is schrijfster Karimi een vluchteling uit Afghanistan. Ze kwam in 1996 op haar 25ste naar Nederland en werd psychiater.

Karimi schrijft al jaren artikelen en essays in zowel het Farsi als het Nederlands en vertaalde werk van onder anderen Joost Zwagerman en Martinus Nijhoff. Begin vorig jaar publiceerde ze met De moeders van Mahipar haar eerste roman.

Spit en Van Iperen

De Hebban Debuutprijs is een initiatief van boekensite Hebban en is bedoeld voor het beste literaire fictiedebuut van het afgelopen jaar. Een panel van ruim honderd lezers kiest een shortlist van vijf genomineerden, waarna een vakjury van onder anderen recensenten en boekverkopers de winnaar bepaalt.

De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2016. Onder de eerdere winnaars zijn Lize Spit en Roxane van Iperen. Vorig jaar won Koen Caris met Stenen eten.