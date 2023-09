Swiatek eenvoudig naar derde ronde US Open, Muchová ook door

Veel beter werd het niet in het vervolg, al verdween de nul achter haar naam op het scorebord na negen verloren games, een feit dat ze uitbundig vierde. Daarna was er niets meer om voor te juichen en sleepte de nummer 1 van de wereld de zege makkelijk binnen.

Juvan (145ste op de wereldranglijst) werd vanaf de eerste balwisseling van 't kastje naar de muur gestuurd. De Poolse kon naar hartenlust variëren en hoefde niet eens voluit te gaan om de punten binnen te slepen. Voor Juvan was dat anders: ze maakte slechts negen punten in het eerste bedrijf.

Iga Swiatek heeft in een vloek en een zucht een plaats in de derde ronde op de US Open veiliggesteld. De 22-jarige Poolse titelverdedigster gaf de Sloveense Kaja Juvan met 6-0, 6-1 een enorm pak slaag.

Muchová ook naar derde ronde

Ook Karolína Muchová bereikte in New York de derde ronde. De Tsjechische (10de op de ranglijst) had het één set knap lastig tegen de Amerikaanse Taylor Townsend, die ze met 7-6 (0), 6-3 aan de kant schoof. Townsend, die vorig jaar in New York tot de finale reikte in het damesdubbelspel en dit jaar ook op Roland Garros, ging voortvarend van start.

Met krachtige slagen vanaf de baseline en uitstekend netspel kwam ze al snel een break voor. Maar Townsend (WTA-132) benutte die set maar een van de zes breekkansen. Muchova kreeg er slechts een, benutte die ook en deed in de tiebreak alles goed.

In het vervolg had de verliezend finaliste van Roland Garros voortdurend de overhand.