Klaassen laat Ajax achter zich en tekent bij Internazionale

Hij hield zich donderdagavond na de Europese thuiswedstrijd tegen Loedogorets nog van de domme, maar een dag later is Davy Klaassen dan toch bij Ajax vertrokken. De 30-jarige middenvelder heeft een contract getekend bij het Italiaanse Internazionale.

Daarmee is toch wel plots een eind gekomen aan zijn tweede periode in Amsterdam. Klaassen maakte twintig jaar geleden de overstap van het Hilversumse Wasmeer naar de Ajax-jeugd en debuteerde op 27 november 2011 in het eerste. Als invaller in het eredivisieduel met NEC scoorde hij al na iets meer dan veertig seconden - nog altijd een record voor een Ajax-debutant.

Everton en Bremen

Met drie landstitels op zak vertrok Klaassen in 2017 naar het door Ronald Koeman getrainde Everton, dat 27 miljoen euro voor hem over had. Na het al snel volgende ontslag van Koeman kwam Klaassen weinig meer aan spelen toe in Engeland. Hij zocht zijn heil bij Werder Bremen, waar Ajax hem eind 2020 weer ophaalde. Kosten: ruim 11 miljoen euro.