Lozano keert na vier jaar Napoli terug bij PSV

Hirving Lozano keert na vier jaar in Napels terug bij PSV. De club heeft hem vrijdag gepresenteerd tijdens een gala-avond in Eindhoven. Hij ondertekent een contract tot medio 2028.

"Het was zowel mijn eigen wens als de wens van mijn familie om terug te keren bij PSV. Ons eerste verblijf hier was speciaal, dat is ons altijd bijgebleven", meldt Lozano op de clubwebsite. "Ik kijk er erg naar uit om hier weer minuten te maken en deze periode nog succesvoller te maken dan de vorige."

Niet Bakayoko vertrekt, maar Sangaré

Lang leek het erop dat de terugkeer van de Mexicaanse aanvaller alleen door zou gaan als Johan Bakayoko vertrok uit Eindhoven. Maar ondanks concrete belangstelling van Premier League-club Brentford, gaf de 20-jarige Belg de voorkeur aan Champions League-deelname met PSV.

In plaats daarvan maakt middenvelder Ibrahim Sangaré hoogstwaarschijnlijk de oversteek naar Engeland, waar hij gaat tekenen bij Nottingham Forest. De club, vorig seizoen als zestiende geëindigd in de Premier League, betaalt naar verluidt ruim 35 miljoen euro voor de 25-jarige Ivoriaan.

Kezman nog altijd duurste aankoop PSV

De duurste aankoop van PSV is nog altijd Mateja Kezman, voor wie de club in 2000 omgerekend veertien miljoen euro betaalde aan Partizan Belgrado. Met Lozano (28) haalt PSV een voormalig topscorer en landskampioen in huis.

De 64-voudig international speelde van 2017 tot 2019 in Eindhoven. In zijn eerste jaar hielp hij de club met zeventien doelpunten en elf assists aan de 24ste landstitel. Het seizoen daarop leverde Lozano dezelfde statistieken in de productieve voorhoede van PSV met Luuk de Jong en Steven Bergwijn.

In de Champions League liet hij met treffers tegen Tottenham Hotspur en Internazionale zien klaar te zijn voor de Europese (sub)top.