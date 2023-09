Werkstraffen en vrijspraak voor bedreigers van schrijver Pim Lammers

De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen en twee vrouwen veroordeeld voor het bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers. De vier, in de leeftijd van 22 tot 34 jaar, hebben werkstraffen opgelegd gekregen van 50 en 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Sheryll W. (34) uit Amsterdam kreeg met 60 uur de hoogste straf omdat ze haar bedreiging in het openbaar had geuit op Instagram, en niet via een privébericht. Eén verdachte van 19 is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zijn account is weliswaar gebruikt om een bedreiging te versturen, maar dat zou hij niet zelf hebben gedaan. De rechter gaf hem het voordeel van de twijfel.

"De sociale media hebben een indirect karakter, maar dat betekent niet dat er geen grenzen zijn", zei de politierechter. "Ook voor de samenleving moet duidelijk zijn dat het strafrecht duidelijk stelt wat men tegen en over elkaar kan zeggen, ook online."

Kinderboekenweek

Lammers trok zich begin dit jaar terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek nadat hij met de dood werd bedreigd.

Als 21-jarige schreef hij in 2015 een verhaal voor volwassenen over de relatie tussen een 12-jarige jongen en een voetbaltrainer, gebaseerd op ervaringen van iemand uit zijn omgeving. De christelijke organisatie Gezin in Gevaar, Tweede Kamerlid Wybren van Haga, model Kim Feenstra en presentatrice Monique Smit deelden fragmenten uit het verhaal. Lammers kreeg onder meer het verwijt pedofilieactivist te zijn.

Vervolgens ontving Lammers "honderden berichten, foto's van verbrande mensen en berichten die tot in detail beschreven hoe ik gemarteld zou moeten worden", vertelde hij in maart in een interview met Nieuwsuur. Toen ook mensen in zijn omgeving werden genoemd, besloot hij zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek.

Lammers was niet bij de zitting aanwezig. Hij liet in een schriftelijke reactie weten dat de bedreigingen hem tot op de dag vandaag achtervolgen en het plezier in zijn werk ernstig is aangetast.