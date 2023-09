Kus legt problemen Spaanse voetbalbond bloot: 'Beschamend voor sport en land'

"Het is beschamend. Voor de sport, voor het land. Het imago van Spanje is internationaal op een vernederende wijze beschadigd", zegt Vilches.

De ongevraagde kus van Luis Rubiales is een vernedering voor de Spaanse sport. Pablo Vilches, voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga Femini, hoeft niet lang na te denken als je hem vraagt wat hij vindt van de rel die is ontstaan na de kus van Spaanse bondsvoorzitter Rubiales op de mond van speelster Jennifer Hermoso.

Voorlopig zit Rubiales nog in functie en toonde hij zich afgelopen week strijdbaar. Woedend schreeuwde de bondsvoorzitter in een toespraak voor een zaal met betrokkenen van de Spaanse bond dat hij niet zal vertrekken. Luid applaus volgde, maar lang niet van iedereen.

En, zegt Vilches over het gedrag van Rubiales: "We moeten afrekenen met deze gedragingen die nog altijd aanwezig zijn in de vrouwensport. Het is ontoelaatbaar. De bond heeft een radicale verandering nodig. De regionale leden hebben gezegd dat ze maatregelen willen nemen en de organisatie willen veranderen. We moeten een einde maken aan de angstcultuur die bestaat binnen de federatie."

We vinden dat iedereen die er was en applaudisseerde, moet aftreden en moet vertrekken uit het Spaanse voetbal.

Een van de klappende aanwezigen was de bondscoach van de Spaanse mannenploeg, Luis de la Fuente. De 62-jarige bondscoach heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn applaus. "Ik heb veel kritiek gekregen en dat is volledig verdiend. Ik bied mijn excuses aan voor mijn actie."

"We begrijpen niet dat iemand daar was en we begrijpen nog minder dat mensen applaudisseerden. We vinden dat iedereen die er was en applaudisseerde, moet aftreden en moet vertrekken uit het Spaanse voetbal."

Vilches, zelf niet aanwezig in de zaal, wist niet wat hij zag. "Het is beschamend om te juichen en te applaudisseren voor een onzinverhaal dat zijn acties goedpraat, voor een verhaal dat het nepfeminisme noemt, als iets een feministische plaag", zegt Vilches.

In de Spaanse maatschappij staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het 'machismo' - de machocultuur - in het Spaanse voetbalbestuur al enige tijd prominent op de agenda. Competitiebaas Vilches zegt: "De Spaanse maatschappij heeft stappen gemaakt op het gebied van gelijkheid. En er is nog veel te doen, maar ik zou niet willen dat deze situatie in het buitenland symbool komt te staan voor Spanje."

"Het klopt dat het Spaanse voetbal een structuur heeft waar mannen een grote rol spelen. Maar er komen meer en meer vrouwen bij", probeert Vilches positief te blijven. "In onze competitie van 16 clubs hebben we vier vrouwelijke voorzitters. We gaan vooruit."

WK-succes overschaduwd

Tegelijkertijd stelt het Vilches teleur dat het na de WK-finale nauwelijks meer over het voetbalsucces van de Spaanse vrouwen is gegaan. "We hebben het niet meer over het historische sportieve succes, wat jaren geleden ondenkbaar werd geacht. Helaas is alles overschaduwd."

"We moeten een nieuwe bond beginnen, het opschonen, opnieuw beginnen. Ze zeggen dat dit de Spaanse #metoo was. Dus we moeten hiervan gebruik maken en zorgen dat we voortaan de week na het winnen van een wereldtitel nooit meer over dit soort gedrag hoeven te praten."