Soupe wint zevende etappe Vuelta, Arensman na val naar ziekenhuis

De zevende etappe van de Ronde van Spanje kent een verrassende winnaar. De Fransman Geoffrey Soupe versloeg de favorieten in een massasprint tijdens de etappe van Utiel naar Oliva. Voor Thymen Arensman liep de etappe een stuk minder goed af, hij ging hard onderuit in de slotfase van de etappe en moest op een brancard van de weg gehaald worden.

De zevende etappe was op voorhand al bestempeld als een etappe voor de sprinters en Kaden Groves was, na de winst in etappe vier en vijf, de favoriet. Al wilden de twee Spanjaarden José Herrada (Cofidis) en Ander Okamika (Burgos-BH) met een vroege vlucht kijken of daar misschien nog een stokje voor te steken was. De twee kregen alleen maar een kleine voorsprong van maximaal twee minuten van het peloton.

Op ongeveer 70 kilometer van de streep leken de twee vluchters te worden ingelopen, maar Okamika gaf nog niet op. De voormalig triatleet trok in zijn eentje door en kreeg weer een minuutje, die hij op 40 kilometer van de streep moest opgeven. Dat was een van de weinige momenten van opwinding in een vrij saaie etappe.

Valpartij Thomas en Arensman

Al was er ook nog een moment van schrik toen Ineos-kopman Geraint Thomas onderuit ging bij een valpartij midden in het peloton. Daar had de Brit nog wel last van onderweg. Hij had alleen het geluk dat het tempo zo laag lag, dat hij makkelijk weer kon aansluiten en rustig kon herstellen onderweg.

Voordat de ultieme finale van de zevende etappe in gang werd gezet, waren er nog twee valpartijen. De eerste viel qua schade mee, maar de tweede valpartij liep voor de Nederlander Thymen Arensman vervelend af. Doktoren snelden naar hem toe om een brace om zijn nek te plaatsen, terwijl de wielrenner uit Deil op het parcours bleef liggen. Op een brancard verliet Arensman de Ronde van Spanje.

Het team van Arensman, Ineos, zegt dat de wielrenner naar het ziekenhuis is gegaan met de teamarts. Over zijn toestand is nog niks duidelijk.