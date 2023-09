Rechter doet pas na het weekend uitspraak over bungelend Big Bazar

De rechter laat zowel winkelketen Big Bazar als zijn schuldeisers nog even bungelen. Aankomende maandag doet de rechtbank in Leeuwarden pas uitspraak of de koopjesketen aanspraak mag maken op een zogeheten afkoelingsperiode: vier extra maanden dat je niet failliet kan gaan, maar wel doorlopende rekeningen betaalt.

Big Bazar vraagt hierom in een uiterste poging om faillissement af te wenden. Maar schuldeisers zijn het beu en willen hun geld terug. De keten betaalt bij verschillende panden al maanden geen huur meer. Schuldeisers lieten vandaag aan de NOS weten dat de wanbetalingen inmiddels tot bijna 30 miljoen euro zijn opgelopen.

Mocht de rechter aankomende maanden de afkoelingsperiode afwijzen, dan kunnen eerdere faillissementsaanvragen de dag erna alweer worden opgepakt.

'Financieel manager op vakantie'

Waarom de rechter niet gelijk uitspraak deed, is onduidelijk. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat Big Bazar-baas Jerke Kooistra pas een uur voor de zaak diende met een laatste inkijk in de financiën op de proppen kwam.

"Onze financieel manager kwam pas maandag terug van vakantie", zei Kooistra daarover. Volgens hem heeft de media-aandacht ertoe geleid dat eerdere gesprekken over financiering zijn mislukt.

Verschillende verhuurders, leveranciers en een uitzendbureau vroegen eerder een faillissement aan. Zij mochten reageren op het verzoek voor een afkoelingsperiode. De rechter benadrukte aan het begin van de zitting dat geen van deze partijen een afkoelingsperiode een goed idee vond.

'Veel te ver heen'

De faillissementsaanvragers zeiden zelfs dat ze het geloof verloren hebben in een goede afloop voor Big Bazar. De advocaat van een verhuurder uit Terneuzen vond dat het bedrijf veel eerder maatregelen had moeten nemen.

En saillant detail: ook Mirage, een van schuldeisers én het voormalige moederbedrijf van Big Bazar, gelooft niet in herstel. Over Kooistra zei hun advocaat: "We horen iemand die hoopt tijd te krijgen. Hij zegt: 'Wacht maar af, het komt wel goed.' Maar er is gewoon geen dekking."

Huur september niet betaald

Kooistra zelf vertrouwt er nog wel op dat de financiële positie van Big Bazar snel kan verbeteren: "Er is in de afgelopen maanden al flink gesneden. Van 23 verlieslatende winkels zijn er inmiddels 12 ontbonden. Er zijn nu gesprekken met twee financiers voor nieuw werkkapitaal."

Big Bazar verwacht dat in november en december de omzet weer flink zal stijgen. Die maanden zijn door de feestdagen erg belangrijk voor de retail.

De advocaat van Kooistra wees erop dat er al stappen zijn gezet om schulden terug te dringen. De achterstallige lonen zouden bijvoorbeeld al betaald zijn. Maar de huurachterstanden lopen nog op, gaf het bedrijf toe. "De huren van september zullen te laat worden betaald. Dat gaat om zo'n 800.000 euro." Het bedrijf doet de belofte dat woensdag alle huren betaald zullen zijn.

Maar dat is volgens de verhuurders juist een pijnpunt. Een liet via zijn advocaat weten: "Eerst zou de huur op 6 september worden betaald. Nu horen we al 7 of 8 september."

'Bijzonder club mensen'

Daar hopen ook een aantal aanwezige personeelsleden op. Die waren aanwezig en zichtbaar geëmotioneerd. Zij kregen onverwachts de mogelijkheid te spreken. Een personeelslid sprak haar steun uit aan Big Bazar en zei dat ze de schouders eronder zouden zetten.

Het laatste woord was aan Kooistra: "We hebben een heel bijzondere club mensen. Ik had veel eerder grof moeten snijden in de kosten, dat geeft een verdrietig gevoel. Had ik eerder ingegrepen dan was het niet zo hoog opgelopen." Op maandag wordt bekend of het faillissement van Big Bazar een stap dichterbij is.