Van Nieuwkerk weet niet of hij terugkeert op tv, betuigt spijt voor gedrag

Matthijs van Nieuwkerk weet nog niet of hij terugkeert op televisie. Dat geeft hij te kennen in een interview met NRC, naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over de cultuur bij het tv-programma De Wereld Draait Door. Uit het stuk kwam naar voren dat de presentator zich jarenlang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. Oud-medewerkers hadden het over woede-uitbarstingen en vernederingen.

Het is voor het eerst in maanden dat Van Nieuwkerk van zich laat horen. Na de onthullingen van de Volkskrant, in november, verklaarde hij mee te werken aan een onderzoek naar de werkomstandigheden bij zijn oude show, maar verbrak de banden met omroep BNNVARA, nadat die zijn korte schriftelijke statements over de Volkskrant-publicatie teleurstellend had genoemd.

Sindsdien is er veel over een mogelijke terugkeer van Van Nieuwkerk op televisie gespeculeerd, maar heeft hij niets meer in de media gezegd over zijn toekomst of over de situatie bij DWDD. Nu reageert hij wel op de vraag of hij zichzelf nog ziet terugkomen op televisie. "Eerlijk? Dat weet ik gewoon nog niet", citeert de krant hem. "Ik heb wel verkennende gesprekken gevoerd. Maar eerst maar eens dit interview, zodat de radiostilte verbroken is."

Spijt en schaamte

In het gesprek vertelt Van Nieuwkerk dat hij niet wist van de burn-outs bij zijn programma. "Ik wist natuurlijk van die incidenten. Van mijn driftbuien. Maar wat ik niet wist: dat we zoals op de voorpagina van de Volkskrant stond een burn-outfabriek waren. Dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt. Ziek hebben gemaakt."

Hij zegt zich daarover "helemaal kapot" te schamen. "Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt me ontzettend."

Na de onthullingen in de Volkskrant heeft Van Nieuwkerk met oud-medewerkers gesproken. "Er waren ook zeer confronterende gesprekken met collega's met wie ik heel veel jaren, dacht ik, met plezier had samengewerkt en met wie ik soms nóg werkte, die nu toch zeggen: ik vond je intimiderend en ik vond het moeilijk dat toen tegen je te zeggen. Die vonden het goed dat het nu dankzij het artikel bespreekbaar was."

En er waren volgens hem ook medewerkers "die echt vermalen zijn door de scharen van het programma. En daar had ik een aandeel in, en pijnlijker: daar had ik geen oog voor." Gevraagd wat Van Nieuwkerk anders had kunnen doen, zegt hij dat er veel meer gepraat had moeten worden, en men beter naar elkaar had moeten luisteren.

Geknakt

Sinds het verschijnen van het Volkskrant-artikel zegt Van Nieuwkerk dat hij zich vaak heeft afgevraagd of het het allemaal waard was. "Was het het waard dat collega's zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Wat dat betreft was de prijs te hoog en dat had niet mogen gebeuren en dat spijt me." Hij vraagt zich af waarom hij "op momenten verdomme zo'n lul" was.

Het voormalige gezicht van omroep BNNVARA zegt dat er geprobeerd moet gaan worden om "met andere mores" televisie te maken. Hij is naar eigen zeggen benieuwd naar het resultaat. "Het zou goed kunnen dat we straks op een punt komen dat er een nieuwe consensus bestaat over wat wel en niet kan. Tot die tijd is het zoeken."

De onthullingen over de cultuur bij DWDD hebben dat deels op gang gebracht. Oud-minister Martin van Rijn doet naar aanleiding van de berichtgeving onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. De resultaten van dat onderzoek worden in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.