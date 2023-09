Meerdere gemeenten leggen deadline opvang derdelanders naast zich neer

Meerdere gemeenten leggen de deadline voor het beëindigen van de opvang van zogeheten derdelanders uit Oekraïne naast zich neer. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP onder 300 gemeenten. Aankomende maandag moet de opvang eigenlijk stoppen. Derdelanders zijn niet-Oekraïners die in Oekraïne woonden toen vorig jaar de oorlog uitbrak en naar Nederland zijn gevlucht.

Onder meer de gemeenten Eindhoven, Groningen, Arnhem, Ede, Deventer en Roermond gaan in tegen het besluit van demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel. Die zei gisteren nog dat hij wil vasthouden aan de deadline en de opvang maandag wil laten stoppen, nadat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hem had opgeroepen om snel duidelijkheid te verschaffen naar aanleiding van tegenstrijdige uitspraken van de rechter.

Tegenstrijdige uitspraken

Rechters hebben de laatste tijd verschillend geoordeeld in zaken over het verblijfsrecht van derdelanders. Volgens de rechtbank Rotterdam mag de overheid zelf bepalen wie er onder de beschermingsrichtlijn valt en mag de overheid dat recht voor mensen die niet onder de Europese regels vallen ook intrekken. De rechtbank Den Haag oordeelde deze week dat alleen de Europese Unie kan besluiten om de Europese bescherming stop te zetten.

Derdelanders die geen asiel of studievisum hebben aangevraagd, zouden Nederland vanaf maandag binnen 28 dagen moeten verlaten. Van der Burg denkt dat er "tegen die tijd", als de vertrekperiode van vier weken op zijn eind loopt, wel meer duidelijk is over hoe het verder moet.

Nu op straat, straks weer opvang?

In de stad Groningen staan veertig derdelanders geregistreerd. Ook die gemeente heeft besloten om de deadline naast zich neer te leggen. "Wij zullen mensen niet met dwang laten vertrekken", zegt een woordvoerder tegen het ANP. "We doen dat ook om te voorkomen dat er een grote toeloop ontstaat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel."

Eindhoven wijst op de rechtszaken die lopen. Als de vluchtelingen nu op straat worden gezet, moeten ze later misschien weer opvang krijgen. "We kiezen er daarom nu voor de opvang voor alle derdelanders in Eindhoven (98 personen) te continueren." Arnhem laat weten: "Wij zijn een gastvrije stad en zetten niet zomaar mensen op straat."

Vanaf maandag mogen de derdelanders ook niet meer werken en krijgen ze geen leefgeld. Er verblijven ongeveer 2900 derdelanders in Nederland. Ongeveer 700 van hen willen asiel aanvragen en zouden daarmee dus in een opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) terechtkomen.

De derdelanders kregen aanvankelijk dezelfde bescherming en dezelfde rechten als gevluchte Oekraïners.