Verstappen begint op Monza goed aan recordjacht, Sainz snelste in tweede vrije training

Ferrari-rijder Carlos Sainz heeft op zijn verjaardag de snelste tijd in de tweede vrije training neergezet. Hij kwam tot een rondetijd van 1.21,355. Lando Norris was 0,019 seconden langzamer en werd tweede, voor Sergio Pérez (+0,185). Max Verstappen zette de vijfde tijd neer. Hij was 0,276 seconden langzamer dan Sainz. Eerder op de middag klokte Verstappen op het circuit van Monza wel de beste tijd in de eerste training. De 25-jarige Nederlander vertelde dat hij verschillende vleugelniveaus uitprobeert. "We zijn aan het analyseren welke kant we opgaan. Dat is soms tricky in Monza", gaf hij aan. "We zijn nog aan het finetunen." Na amper zes minuten kwam er voor Lance Stroll een einde aan zijn tweede vrije training. De Aston Martin-coureur kwam in het gras tot stilstand. Zijn AMR23 moest worden weggesleept, waarna Aston Martin meldde dat de wagen vermoedelijk kampte met een probleem met het brandstofsysteem. Ook Pérez maakte de tweede vrije training niet af. Hij had te veel ruimte nodig in een bocht, eindigde in de grindbak en beschadigde zijn achtervleugel. Bij het opheffen van de rode vlag stonden er nog vier minuten op de klok. "Ik dacht dat ik het onder controle had", verklaarde Pérez zijn uitglijder. "Maar toen raakte ik het grind en was het game over."

In het restant van de sessie kwam de tijd van Sainz, die hij na zo'n veertig minuten op mediumbanden neerzette, niet meer in gevaar. Pérez was na afloop positief over de resultaten van zijn team in Italië. "We hebben een goede positie voor de rest van het weekend. Dit was voor ons de beste vrijdag in tijden." Eerste training voor Verstappen In de eerste vrije training bleef Verstappen op het iconische racecircuit Sainz met 0,046 seconde nog nipt voor. De Spanjaard vulde daarmee de harten van de Ferrari-fans met enige hoop op een goed raceweekend. Sergio Pérez eindigde op 0,117 van Verstappen als derde in de eerste training. De drie topteams, Red Bull, Ferrari en Mercedes, reden de vrije training op de witte, harde band (de meest duurzame versie van de drie beschikbare slicks).

GP Italië bij de NOS - NOS

De Mexicaan is de nummer twee in de WK-stand. Pérez reed al negen keer in de punten op Monza, maar weet dat zijn Red Bull-teamgenoot onverslaanbaar is. "Ik denk dat Max alle waardering verdient", vertelde Pérez in aanloop naar de eerste vrije training. "Zijn niveau is extreem hoog. Hij is in alle omstandigheden snel en op alle banen benadert hij de 100 procent. Hij haalt er bijna continu alles uit, zowel uit zichtzelf als uit de auto."

Sergio Pérez - Red Bull Content Pool