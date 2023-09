Verstappen begint op Monza goed aan recordjacht: 'Max altijd 100 procent'

Max Verstappen ligt op koers om bij de Grand Prix van Italië zijn tiende race op rij van het seizoen te winnen. De Limburger was op het circuit van Monza de snelste in de eerste vrije training.

De Mexicaan is de nummer twee in de WK-stand. Pérez reed al negen keer in de punten op Monza, maar weet dat zijn Red Bull-teamgenoot onverslaanbaar is.

"Ik denk dat Max alle waardering verdient", vertelde Pérez in aanloop naar de eerste vrije training. "Zijn niveau is extreem hoog. Hij is in alle omstandigheden snel en op alle banen benadert hij de 100 procent. Hij haalt er bijna continu alles uit, zowel uit zichtzelf als uit de auto."