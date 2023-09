BBB schuift Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat

De BoerBurgerBeweging (BBB) schuift voormalig CDA-coryfee Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat. Dat heeft de partij op een bijeenkomst in Deventer bekendgemaakt. Caroline van der Plas liet in juli al weten dat zij opnieuw lijsttrekker is, maar niet voor het Torentje gaat.

Van der Plas wil de BBB vanuit de Tweede Kamer blijven leiden Ze vindt het Kamerwerk "het allermooiste werk dat ik ooit gedaan heb" en heeft geen zin om nette kleren aan te moeten en de wereld over te vliegen. "Dan moet ik hakken dragen, terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen", zei ze in De Telegraaf.

Mona Keijzer was voor zij de landelijke politiek inging onder meer wethouder in Purmerend. In 2012 deed ze een gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Ze verloor toen van Sybrand Buma. In 2020 probeerde ze het opnieuw, maar toen werd het Hugo de Jonge.

Zei eerst nee

Tussen 2017 en 2021 was ze staatssecretaris van Economische Zaken. Premier Rutte zette haar uit het kabinet, omdat ze openlijk kritiek uitte op het coronabeleid van het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakte.

In juni kwam ze nog in de CDA-commissie die het programma voor de Europese verkiezingen schrijft. Maar een maand geleden brak ze dan toch met de partij. Ze komt nu op nummer 2 van de kandidatenlijst van BBB.

Keijzer zei dat ze in april is gevraagd door Van der Plas, maar in eerste instantie 'nee' had gezegd. "Je stapt niet na 34 jaar bij een partij zomaar over". Maar ze voelde zich erg aangesproken door de partij die noaberschap (saamhorigheid) hoog in het vaandel heeft staan en "echte oplossingen zoekt voor echte mensen" en daardoor begon "het politieke vuur toch weer te branden".

Ook drie nieuwe Kamerleden

Behalve Keijzer komen er meer overstappers uit andere partijen op de lijst, onder wie een aantal Tweede Kamerleden. Het gaat dan om Lilian Helder van de PVV en Nicky Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink van JA21. Zij sluiten zich per direct aan bij de BBB-fractie, die daardoor nog voor de verkiezingen van één naar vier zetels groeit. Voor JA21 betekent het dat partijleider Joost Eerdmans als eenmansfractie door zal moeten.

Op nummer 3 van de BBB-kandidatenlijst staat luitenant-kolonel Gijs Tuinman, die als een van de weinige militairen de Militaire Willemsorde heeft gekregen. Dat is de hoogste militaire onderscheiding in Nederland. Van der Plas zei over hem dat ze "heel erg trots" en "flabbergasted" is dat hij zich heeft aangesloten. "Want er staan ons internationaal en op defensiegebied heel grote uitdagingen te wachten."

De BBB kwam in 2021 met één zetel in de Tweede Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart verwierf de partij zestien zetels in de Eerste Kamer, en was daarmee in één klap de grootste.

Eerder hebben Dilan Yesilgöz van de VVD en Frans Timmermans van de combinatie GroenLinks/PvdA laten weten dat zij premier willen worden, als hun partij gaat meeregeren. Pieter Omtzigt wil net als Van der Plas in de Tweede Kamer blijven, als zijn partij Nieuw Sociaal Contract gaat meeregeren.